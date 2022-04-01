Резервуары с топливом загорелись на нефтебазе в российском Белгороде (видео)

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

В российском городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор региона сообщил, что на место пожара выехали представители спасательных служб. Загорелись несколько резервуаров с топливом.

Как пишет РИА Новости, не нефтебазе загорелись восемь резервуаров с топливом, каждый из которых имеет объем в две тысячи кубометров. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние восемь резервуаров.

Российские СМИ сообщают, что пожар на белгородской нефтебазе произошел в результате авиаудара ВСУ. Вертолеты "зашли на территорию России с низкой высоты".

В Интернете опубликовали видеоролик, на котором, предположительно, запечатлен момент взрывов в 05:43 утра.

Мэр Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших или погибших в ходе инцидента на нефтебазе нет, передает РБК.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, передает ТАСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963105-rezervuary-s-toplivom-zagorelis-na-neftebaze-v-rossiyskom-belgorode-video/