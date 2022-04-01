"Бил прохожих кнутом и пытался растоптать": пьяный всадник разъезжал по центру Талгара

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В центре Талгара мужчина на лошади в алкогольном опьянении, размахивая кнутом, приставал к прохожим. Факт прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с пьяным всадником распространяется в соцсетях. На кадрах показан мужчина на лошади, который на тротуаре, размахивая кнутом, выясняет отношения с двумя прохожими.

Автор ролика утверждает, что действие происходит в центре Талгара.

"Всадник без головы, мозгов. В центре города мужчина на коне бил кнутом прохожих на тротуаре и даже пытался растоптать", - отмечается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что всадника уже установили и привлекли к ответственности.

"Видеозапись инцидента произвели 31 марта в Талгаре. Правонарушитель, который находился в алкогольном опьянении, был задержан, доставлен в полицию и помещен в медвытрезвитель.

Им оказался 44-летний житель Балхашского района, в отношении которого составлены протоколы по двум административным статьям (ст.440 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и ст.492 "Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность"). Мужчина оштрафован на крупную сумму", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позднее правонарушитель записал видео, в котором извинился за свои действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963102-bil-prohozhih-knutom-i-pytalsya-rastoptat-pyanyy-vsadnik-razezzhal-po-tsentru-talgara/