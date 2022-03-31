"Брал взятки от 30 до 150 тысяч тенге": чиновника осудили в Туркестанской области

Сабыржан Дадаметов. Фото: gov.kz

24 марта осужден исполняющий обязанности руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Туркестанской области Сабыржан Дадаметов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

В ведомстве рассказали, что Туркестанским городским судом бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников "Правительства для граждан" Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам", - сообщили в Антикоре.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно о задержании руководителя отдела занятости и социальных программ Арыси Талгата Агыбая. Судом санкционирован его арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962990-bral-vzyatki-ot-30-do-150-tysyach-tenge-chinovnika-osudili-v-turkestanskoy-oblasti/