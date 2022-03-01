Задержан глава отдела занятости и соцпрограмм Арыси

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и следователя Антикоррупционной службы о санкционировании ареста в отношении руководителя отдела занятости и социальных программ Арыси Талгата Агыбая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление следственного судьи Туркестанского областного специализированного суда.

По материалам обвинительного акта, чиновник, занимая руководящую должность, в течение 2019-2020 годов совершил растрату порядка 4,5 млн тенге, выделенных на оказание помощи и возмещение потерь жителям Арыси, пострадавшим от взрывов боеприпасов в июне 2019 года.

Также госслужащий обвиняется в присвоении порядка 3 млн тенге, предназначенных на социальные выплаты нуждающимся гражданам.

Талгата Агыбая задержали 23 февраля 2022 года. На него заведено дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В следственном суде во время избрания меры пресечения задержанный заявил о своей полной невиновности.

Госслужащий утверждает, что к фактам растраты он не имеет никакого отношения. Также он не исключил возможность провокации и ошибки следствия.

Однако ему санкционирован арест, который он намерен обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях.

Следствие продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958661-zaderzhan-glava-otdela-zanyatosti-i-sotsprogramm-arysi/