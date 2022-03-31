Пойманного пьяным за рулем директора спортшколы арестовали в Уральске

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В Уральске арестовали севшего пьяным за руль директора спортивной школы-интерната олимпийского резерва. Решение принял Специализированный административный суд. Выяснилось, что мужчина при этом ехал на служебной машине, передает корреспондент NUR.KZ.

В Западно-Казахстанском областном суде сообщили, что полицейские задержали Каната Жангалиева около пяти утра 17 марта.

Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"Административный суд признал Каната Жангалиева виновным в совершении правонарушения по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Ему назначено наказание в виде 15 суток административного ареста, он также лишен водительских прав на 7 лет", - рассказали в суде.

В управлении физкультуры и спорта ЗКО подчеркнули, что сейчас директор спортивной школы находится в отпуске.

"Канат Жангалиев работает в сфере спорта уже давно, директором школы олимпийского резерва его назначили больше года назад", - отметил заместитель руководителя ведомства Женис Нигметуллин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962977-poymannogo-pyanym-za-rulem-sluzhebnogo-avto-direktora-sportshkoly-arestovali-v-uralske/