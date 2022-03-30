"Забили монтировкой и закопали": дальнобойщика убили из-за груза в Алматинской области

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47-летнего дальнобойщика убили в Алматинской области. Разбойное нападение с целью завладения дорогостоящим грузом было совершено во время рейса. Подробности случившегося озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

28 марта к полицейским Жамбылского района поступило сообщение о розыске водителя фуры.

Оказалось, что 47-летний мужчина перевозил дорогостоящий груз и перестал отвечать на звонки после остановки близ села Айдарлы.

Стражи порядка начали проверку. Установленный в грузовике GPS указывал на то, что он развернулся и направлялся совсем в другую сторону.

Машину нашли в Талгарском районе. За рулем находился 51-летний мужчина. Поначалу он утверждал, что якобы является напарником пропавшего водителя.

Но при проческе местности, где в последний раз останавливалась фура, на 180 км автодороги Алматы - Нур-Султан полицейские обнаружили закопанное тело разыскиваемого мужчины.

"Выяснилось, что его насмерть забили железной монтировкой, а затем оттащили тело и закопали в 100 метрах от трассы.

Автомашину, груженную табачными изделиями, подозреваемый пытался перегнать в отдаленный район, не зная об установке в ее салоне GPS", - рассказал заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас груз в целости возвращен законному владельцу.

Расследование проводится по ст.99 (Убийство) и ст.192 (Разбой) УК РК. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962842-zabili-montirovkoy-i-zakopali-dalnoboyschika-ubili-iz-za-gruza-v-almatinskoy-oblasti/