Казахстанка бросила сына и переехала в США

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В Северо-Казахстанской области стражи порядка разыскивают должников, неплательщиков алиментов и лиц, утративших родственные связи. На начало акции в производстве находилось 75 дел. Из них почти половина была связана с поисками нерадивых родителей, оставивших своих детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В одном из случаев в розыске находилась мать ребенка. По имевшимся у полицейских данным, 40-летняя казахстанка, оставив на руках бывшего супруга 12-летнего сына, уехала в Тюмень (Россия).

Правоохранители направили туда необходимые запросы и выяснили, что позднее женщина перебралась в США, где получила вид на жительство.

В результате казахстанским стражам порядка удалось установить ее местонахождение. Неплательщице направлено обязательство о необходимости связаться с частным судебным исполнителем, а вся необходимая информация направлена инициатору розыска.

В ДП СКО отметили, что работа в этом направлении будет проводиться на постоянной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962824-kazahstanka-brosila-syna-i-pereehala-v-ssha/