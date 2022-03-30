"Не может ходить и не видит": павлодарке отказали в госпитализации после избиения

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Жительница Павлодара рассказала, что ее избил неизвестный мужчина. Однако ее отказались госпитализировать. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения и департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В жалобе, размещенной на странице "НеМолчи" в Instagram, указывается, что девушка поступила в первую городскую больницу. Там ее осмотрели медики, однако в госпитализации отказали.

"Прямо сейчас находится в первой городской больнице Павлодара. Она не может ходить, ничего не видит, у нее сильная рвота. Во время избиения получила удар ногой в живот, идет кровь, сильный ушиб ребер", - говорится в посте.

Также указывается, что в медицинском учреждении якобы потребовали, чтобы девушка покинула помещение, так как показаний к госпитализации нет.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

"Пациентку осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь. Провели ряд исследований, рекомендовано наблюдаться в поликлинике по месту прикрепления. Угрозы жизни не имеется", - ответили в ведомстве.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту избиения проводится проверка. Участник конфликта установлен. На данный момент назначены экспертизы, по их результатам будет принято решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962777-ne-mozhet-hodit-i-ne-vidit-pavlodarke-otkazali-v-gospitalizatsii-posle-izbieniya/