Посетителей ТРЦ в Нур-Султане эвакуировали из-за сообщения о бомбе (видео)

ТРЦ "Сарыарка". Кадр из видео: t.me/astanovka98

Сегодня, 29 марта, экстренным службам поступило сообщение о бомбе, заложенной в здании торгово-развлекательного центра "Сарыарка". Об этом сообщается на официальной странице ДП города Нур-Султана в Instagram.

В столичной полиции сообщили, что в 13:39 на канал "102" поступило сообщение от администрации ТРЦ "Сарыарка". Неизвестный мужчина на том конце провода заявил, что в здании заложена бомба, и добавил, что якобы через 8 минут произойдет взрыв.

Из здания экстренно эвакуировали 350 человек. На место вызвали экстренные службы, которые полностью проверили ТРЦ. Бомб в здании не обнаружено.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы сроком до 5 лет.

Полиция разыскивает гражданина, сообщившего о взрывном устройстве.

В департаменте напомнили о том, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет за собой уголовную ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962636-posetiteley-trts-v-nur-sultane-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-bombe-video/