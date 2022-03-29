Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Мужчину убили на глазах у людей в Шымкенте. Преступление произошло 27 марта около 19.17 часов и попало на камеры видеонаблюдения. По информации городского департамента полиции, предварительно, причиной трагедии послужила ревность, передает Otyrar.kz.

Драка со смертельным исходом попала на видео. Происходило все на глазах у многочисленных очевидцев.

На кадрах видно, как двое мужчин устраивают потасовку на улице, в ходе которой один из них наносит ножевые ранения другому. Молодой человек скончался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По данным департамента полиции Шымкента, подозреваемый был сразу задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Факт зарегистрировали по ст.99 УК РК "Убийство". Проводится досудебное расследование. Назначены ряд экспертиз. По предварительной версии, поводом для совершения тяжкого преступления послужила ревность", - сообщила официальный представитель ДП Шымкента Салтанат Каракозова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962574-muzhchinu-ubili-na-glazah-u-lyudey-v-shymkente/