Парень с сайта знакомств ограбил астанчанку на первом свидании

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Жительницу Нур-Султана ограбили на первом свидании, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Астанчанка познакомилась с парнем через сайт знакомств. Они договорились встретиться. Сообщается, что во время первого свидания молодой человек вел себя агрессивно и силой отобрал у девушки телефон, серьги и 3 золотых кольца.

Полицейские по "горячим следам" сумели задержать 23-летнего подозреваемого. Как оказалось, астанчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Проводится досудебное расследование.

Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

Столичные полицейские призвали граждан быть бдительными и не демонстрировать малознакомым лицам дорогие вещи и крупные суммы денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962520-paren-s-sayta-znakomstv-ograbil-astanchanku-na-pervom-svidanii/