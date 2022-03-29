Осуждены организатор и участники ОПГ, угонявшие дорогие авто по Казахстану

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Четверо казахстанцев на протяжении нескольких лет угоняли дорогие иномарки, перебивали на них VIN-коды и перепродавали. Задержать подозреваемых удалось в 2019 году. В итоге суд признал их виновными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой приговор Павлодарского городского суда №2.

В материалах дела указано, что четверым жителям Темиртау предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе "Кража", "Мошенничество", а также "Создание и руководство ОПГ".

"Подсудимые в период с 2015 по 2019 годы, будучи участниками организованной преступной группы, совершили ряд хищений автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis на территории Карагандинской и Павлодарской областей. Затем подделывали идентификационные номера и сбывали транспортные средства", - сообщили в пресс-службе Павлодарского городского суда №2.

Вина мужчин была доказана результатами негласных следственных действий, показаниями свидетелей и потерпевших, а также экспертизами.

В суде трое признали вину частично, попросив оправдать их по факту участия в ОПГ. Еще один из них требовал оправдания.

Приговором создателю ОПГ назначили 8 лет лишения свободы. Еще один соучастник получил 8 лет и 1 месяц колонии, в его действиях признали рецидив преступлений.

Третьего приговорили к 6,5 годам тюрьмы, четвертого - к 3 годам заключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962515-osuzhdeny-organizator-i-uchastniki-opg-ugonyavshie-dorogie-avto-po-kazahstanu/