Поножовщиной закончилась пьяная ссора сельчан в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Пьяная ссора между сельчанами закончилась поножовщиной в Акмолинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

47-летний житель села Бастау был ранен в область брюшной полости. В медучреждение его доставили на скорой.

Расследованием занялся участковый инспектор. Он выяснил, что за несколько часов до госпитализации пострадавший и его 55-летний сосед вместе распивали спиртные напитки.

Сообщается, что между мужчинами произошла ссора из-за давнего долга. По информации полицейских, в ходе конфликта хозяин дома схватился за нож и нанес потерпевшему ранения в область живота.

Стражи порядка уточнили, что потерпевший смог самостоятельно добраться до дома после получения ранения, травму заметила его супруга. Она вызвала медиков.

После установления всех обстоятельств произошедшего и признания вины подозреваемым, участковый инспектор доставил сельчанина в отдел полиции. Дело расследуют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РК. Подозреваемый находится в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962511-ponozhovschinoy-zakonchilas-pyanaya-ssora-selchan-v-akmolinskoy-oblasti/