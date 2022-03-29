Спецоперацию по задержанию членов ОПГ "Айшуак-Жантугел" провели на юге Казахстана (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Спецоперацию по задержанию участников ОПГ “Айшуак-Жантугел” провели на юге Казахстана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В минувшую субботу, 26 марта, МВД РК совместно с КНБ и Генпрокуратурой, а также с привлечением подразделения специального назначения в ходе специальной операции в городе Алматы и Алматинской области провели задержание ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности участников так называемой организованной преступной группы “Айшуак-Жантугел”.

Изъятые патроны. Фото: Polisia.kz

По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято 2 автомата Калашникова, 5 обрезов охотничьих ружей, 2 боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, 2 бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также денежные средства в сумме 5,7 тыс. долларов США и 107 тыс. тенге.

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных лиц к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенных в период массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года, сообщили в министерстве.

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Кроме того, сотрудниками полиции продолжается работа по установлению и задержанию других участников ОПГ.

Задержанные помещены под стражу, ведется следствие.

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Изъятые патроны. Фото: Polisia.kz

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962501-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-uchastnikov-opg-ayshuak-zhantugel-proveli-na-yuge-kazahstana-foto/