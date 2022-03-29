Стрельба в Акбулаке: в чем обвиняют алматинского стрелка

Фото с места событий: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассказали, в чем обвиняется алматинский стрелок Игорь Дужнов. Сегодня в суде проходит основное судебное заседание по делу, передает NUR.KZ.

Процесс проходит в режиме онлайн. Как сообщается, Дужнова обвиняют в незаконном хранении оружия, а также в ряде других правонарушений и преступлений.

"Участие гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества, то есть, уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 172 УК РК.

Посягательство на жизнь судебного исполнителя Абенова в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования его законных действий (статья 408 УК РК), посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов Сулеева и Байгазиева, то есть, умышленные действия, направленные на причинение смерти в связи с исполнением ими служебных обязанностей в отношении двух и более лиц способом, опасным для жизни других людей (статья 383 ч. 2 п. 1, 5 УК РК), убийство Турганова и Бекташоглы (статья 99 ч. 2, п. 1, 6), а также посягательство на жизни Сабирова и Оразалинова, направленное на причинение смерти (статья 383 ч. 2 п. 1, 5 УК РК). Покушение на убийство Исабаевой (статьи 24 ч. 3, 99 ч. 2 п. 1, 6 УК РК)", - сообщили в суде.

Стоит отметить, что сам Дужнов заявил, что "не может выразить отношение к предъявленному обвинению".

Напомним, трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962432-strelba-v-akbulake-v-chem-obvinyayut-almatinskogo-strelka/