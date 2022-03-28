Проникал во дворы, заходил в дома: предполагаемый вор попал на видео в Алматы

Кадр из видео с камеры наблюдения: Polisia.kz

Предполагаемого автовора задержали полицейские Алматы. Он может быть причастен к серии краж, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сразу два преступления произошли в Наурызбайском районе южной столицы, отметили стражи порядка. По их информации, злоумышленник ночью перепрыгивал через заборы частного дома. Одна из уличных камер засекла момент проникновения на чужую территорию.

Начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов рассказал, что подозреваемый пользовался тем, что в частном секторе владельцы машин, ставя авто во дворах своих домов, не закрывают их.

В полиции отметили, что из салона похищали все, что имело ценность. Также, по словам Аханова, подозреваемый заходил в дома, когда хозяева спали, и совершал кражи там.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных деяний был задержан 30-летний уроженец Туркестанской области. Дело зарегистрировали по статье "Кража".

Подозреваемого поместили в ИВС.

Также Аханов отметил, что на данном этапе следствия удалось доказать причастность задержанного к мародерству, совершенному в период январских событий.

"Тогда он из супермаркета вывез несколько тележек с продуктами питания. Момент совершения и этого преступления зафиксирован камерами видеонаблюдения. Разоблаченный прямыми доказательствами подозреваемый вину свою признал и утверждает, что полностью раскаивается в содеянном", - пояснил начальник районного управления полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962416-pronikal-vo-dvory-zahodil-v-doma-predpolagaemyy-vor-popal-na-video-v-almaty/