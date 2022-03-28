Угон неисправного авто попал на видео в Нур-Султане

Угон авто. Кадр из видео: пресс-служба ДП города Нур-Султан

Столичные полицейские задержали 18-летнего парня, которого подозревают в угоне неисправной машины с парковки во дворе жилого дома по улице Акан Серы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

По версии следствия, чтобы угнать машину с парковки, подозреваемый усыпил бдительность знакомого, которого заверил в том, что является владельцем этой машины.

После того, как ему помогли отбуксировать машину, парень, по данным полиции, привез ее скупщику и продал за 110 тысяч тенге.

Как отметили стражи порядка, машина долго простояла открытой возле жилого дома, что и позволило совершить ее угон. Владелец транспорта заметил пропажу лишь неделю спустя, после чего обратился в полицию.

После задержания 18-летний подозреваемый дал признательные показания.

Выйти на след парня удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на месте совершения угона.

При расследовании выяснилось, что автомашину успели распродать по запчастям, сотрудникам полиции удалось изъять только багажник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962388-ugon-neispravnogo-avto-popal-na-video-v-nur-sultane/