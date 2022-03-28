Двоих мужчин уличили в ограблении дома соседа в Туркестанской области

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В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные украли из его дома ценности, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснил потерпевший, в его дом ночью проникли неизвестные и украли висевший на стене телевизор, а также кухонную утварь.

Общая сумма нанесенного ущерба составила около 400 тыс. тенге.

Данный факт начали расследовать по статье 188 УК РК "Кража". Стражи порядка тщательно осмотрели место происшествия, провели обход соседних дворов и опросили очевидцев.

Это принесло плоды, так как спустя время полицейские Казыгуртского РОП установили личности подозреваемых и задержали их по месту жительства.

Ими оказались двое соседей потерпевшего.

По версии следствия, мужчины воспользовались отсутствием соседей в доме и решились на преступление. Подозреваемые проникли в дом своего соседа, украли оттуда бытовую технику и посуду. Телевизор был сдан в один из ломбардов по низкой цене.

Правоохранители нашли украденные вещи и вернули их законному владельцу. В отношении подозреваемых продолжается досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962371-dvoih-muzhchin-ulichili-v-ograblenii-doma-soseda-v-turkestanskoy-oblasti/