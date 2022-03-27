Жителя СКО наказали за террористическую символику на аватарке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Житель СКО привлечен к административной ответственности за размещение символики террористической организации в своем профиле в соцстеях, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, в конце января текущего года в ходе мониторинга мессенджеров сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП СКО установили 52-летнего пользователя, который на основной фотографии в профиле своего аккаунта разместил религиозную символику террористической организации.

Установленное изображение является материалом террористического характера и запрещено к распространению на территории Казахстана, заключили в ходе религиоведческой экспертизы.

Материалы передали в суд для принятия решения.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Петропавловска СКО подозреваемый привлечен к административной ответственности.

Постановление уже вступило в силу.

Как отметили в полиции, с начала года в регионе стражами порядка зарегистрировано 6 фактов административных правонарушений за распространение материалов религиозного содержания в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962276-zhitelya-sko-nakazali-za-terroristicheskuyu-simvoliku-na-avatarke/