Мужчина на почве ревности задушил бывшую жену и закопал тело в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Молодую женщину, около трех недель числившуюся пропавшей без вести, нашли убитой в Алматинской области. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ее бывший муж. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Трагедия произошла в селе Акшатоган Коксуского района. 7 марта здесь бесследно исчезла 25-летняя женщина, которая проживала одна и воспитывала малолетнего сына.

Заявление о пропаже в полицию поступило спустя два дня, но первоначальный поиск оказался безрезультатным.

24 марта в ходе проверки версии об убийстве был допрошен 29-летний бывший муж сельчанки. После чего его задержали.

По предварительной версии, мужчина задушил экс-супругу в приступе ревности, а тело закопал на окраине населенного пункта.

Задержанный рассказал, что расстался с женой и проживал в Талдыкоргане. Периодически приезжал к ней, чтобы увидеть ребенка.

7 марта он находился в алкогольном опьянении. Во время очередного визита между бывшими супругами произошла ссора, которая закончилась гибелью женщины.

Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962176-muzhchina-na-pochve-revnosti-zadushil-byvshuyu-zhenu-i-zakopal-telo-v-almatinskoy-oblasti/