КНБ задержал в Каспийском море судно с иностранцами и наркотиками на борту

Фото: КНБ РК

В октябре 2021 года Пограничной службой и ДКНБ по Мангистауской области в акватории Каспийского моря за незаконное пересечение границы Казахстана задержано маломерное судно типа "Амур" с двумя иностранцами на борту, передает официальный сайт КНБ РК.

Во время осмотра плавсредства сотрудники обнаружили и изъяли наркотики: 14 кг опия, 8 кг гашиша и 29 пластин метадона.

Фото: КНБ РК

В декабре 2021 года одного из подозреваемых признали виновным по ст.392 ч.1 УК (Умышленное незаконное пересечение госграницы РК). Он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы страны сроком на 5 лет.

Фото: КНБ РК

10 марта текущего года второго иностранца осудили по ст.ст.286 ч.4 (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено); 297 ч.3 п.п.1, 3 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и 392 ч.1 (Умышленное незаконное пересечение госграницы РК) УК на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962161-knb-zaderzhal-v-kaspiyskom-more-sudno-s-inostrantsami-i-narkotikami-na-bortu/