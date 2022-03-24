Сотрудницу ломбарда заподозрили в краже на 2 млн тенге в Караганде

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11 февраля текущего года в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды обратилось руководство одного из местных ломбардов, заявившее о кражах ценностей, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Согласно данным, предоставленным ломбардом, во время очередной ревизии был выявлен факт кражи золотых изделий и денежных средств.

Общая сумма ущерба составила 2 млн тенге.

Полицейские, получив информацию, начали расследование.

16 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали в качестве подозреваемой 26-летнюю женщину, которая работала в том самом ломбарде экспертом-оценщиком.

Стражи порядка нашли вещественные доказательства по делу, их изъяли. Расследование проводится по статье 188 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961958-sotrudnitsu-lombarda-zapodozrili-v-krazhe-na-2-mln-tenge-v-karagande/