Женщина убила любовника в Алматинской области, приревновав его к своей подруге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области женщина зарезала любовника, приревновав его к своей подруге. Подозреваемую, скрывшуюся с места преступления, задержали и поместили под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Факт зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, где 21 марта в одном из дачных массивов близ Есика в частном доме обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили нож, использованный неизвестным как орудие преступления.

Орудие преступления. Фото: ДП Алматинской области

Обстановка в доме свидетельствовала о том, что убийство было совершено во время пьяного застолья.

Как позднее установили правоохранители, у мужчины в этот вечер гостили две женщины, одну из которых удалось задержать на территории соседнего Талгарского района.

"Хозяин дома ранее был неоднократно судим и проживал один. Ножевое ранение потерпевшему нанесла 51-летняя женщина, которая у него гостила вместе со своей подругой. Во время застолья она якобы случайно узнала, что мужчина изменяет ей с приятельницей и из ревности схватилась за нож.

После чего скрылась с места происшествия, но была вскоре задержана и помещена под стражу. Вторая участница застолья подтвердила показания задержанной", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство). Изъятый нож приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961943-zhenschina-ubila-lyubovnika-v-almatinskoy-oblasti-prirevnovav-ego-k-svoey-podruge/