Мужчина жестоко избил младшего брата в ВКО

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области за месяц произошло несколько случаев нанесения телесных повреждений. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в начале февраля в ОП Урджарского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 49-летний мужчина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки слева.

Полицейские задержали знакомого потерпевшего. Он дал признательные показания.

Вещдок. Фото: ДП ВКО

Похожий инцидент во время распития спиртных напитков произошел в городе Алтае. Здесь в медицинское учреждение с многочисленными травмами обратился 32-летний местный житель.

Выяснилось, что его избил 53-летний брат. Подозреваемый свою вину отрицать не стал.

В отношении мужчин проводится досудебное расследование по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961871-muzhchina-zhestoko-izbil-mladshego-brata-v-vko/