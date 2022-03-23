Преступную группу задержали в Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

В Алматинской области задержали преступную группу, похитившую табун лошадей. В ее состав входили три человека, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. Об этом сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

Мужчинам пока инкриминируют хищение более 50 лошадей. В качестве потерпевшего выступает 32-летний бизнесмен из Шымкента, содержащий крестьянское хозяйство близ села Кызылагаш в Аксуском районе.

Преступление было зарегистрировано в феврале текущего года. Табун угнали в два этапа. Сначала похитили 32 лошади, оцененных владельцем в 25 млн тенге. Затем еще 19 голов на более 14,5 млн тенге.

Полицейские на данный момент разыскали и вернули хозяину 33 лошади.

Сейчас задержанные помещены под стражу. Проверка подозреваемых на причастность к другим фактам скотокрадства продолжается.

Фото: instagram.com/police_almobl

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961836-prestupnuyu-gruppu-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/