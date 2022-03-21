Легковые машины пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана в грузовиках (фото)

Автомобили пытались ввезти в Казахстан. Фото: КНБ РК

Незаконный ввоз легковых автомобилей пресекли сотрудники пограничной службы, сообщается в официальном Instagram ПС КНБ РК.

19 марта на одном из пунктов пропуска в Туркестанской области пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые машины.

Внутри грузовиков находились 6 легковых авто без сопроводительных документов. За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана.

По информации КНБ РК, предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге. Задержанный груз будет передан в ДЭР региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961713-legkovye-mashiny-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan-iz-uzbekistana-v-gruzovikah-foto/