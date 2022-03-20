Морской порт "заминировали" в Актау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неизвестный сообщил о бомбе в морском торговом порту Актау. Однако взрывного устройства там не нашли. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте изданию Lada.kz, сообщение о взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы 18 марта.

После того как информация не подтвердилась, полиция начала расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (15 млн тенге), исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

"В настоящее время проводится расследование. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - цитирует издание сообщение правоохранителей.

В морском торговом порту Актау сообщили, что объект работает в обычном режиме. Задержек нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961666-morskoy-port-zaminirovali-v-aktau/