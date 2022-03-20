Группу предполагаемых воров-домушников, возглавляемую женщиной, задержали в Алматы

Задержанные. Фото: t.me/abdrakhmanovlive

В южной столице полицейские с поличным задержали троих граждан, которых подозревают в совершении преступлений в составе преступной группы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Как написал Абдрахманов, для разоблачения подозреваемых была проведена спецоперация: их "встретили" сразу после совершения преступления.

Автомашина марки Nexia, на которой передвигались задержанные, была заблокирована в частном секторе. При задержании у них нашли вещественные доказательства: гитару, нарды, несколько смартфонов и ценности. Кроме этого, был обнаружен парик, портмоне и ключи.

Во главе группы, по версии полиции, стояла 45-летняя женщина, которой помогали двое мужчин. Всех их подозревают в квартирных кражах.

По данным правоохранителей, на данный момент за группой числится 5 эпизодов краж, совершенных на территории Алматы.

Последнее преступление было совершено в микрорайоне "Ожет".

Согласно версии следствия, трио проникло в дом путем отжима окна, предварительно проверив, нет ли в жилище хозяев. Далее из помещений было вынесено все ценное: деньги, мелкая техника, драгоценности.

В доме орудовали двое участников преступной группы, пока третий ожидал их возвращения в машине.

Отмечается, что подозреваемая 1977 года рождения и ее предполагаемый соучастник 1978 года рождения уже в прошлом имели судимости за совершение аналогичных преступлений. Третий участник группы не был судим ранее.

На данный момент участников квартирных краж поместили в изолятор временного содержания.

"Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алатауского района. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - резюмировал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961627-gruppu-predpolagaemyh-vorov-domushnikov-vozglavlyaemuyu-zhenschinoy-zaderzhali-v-almaty/