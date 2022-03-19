Алматинский стрелок спланировал убийство, считают в Генпрокуратуре

Фото с места событий: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы начались предварительные слушания по делу об убийстве пяти человек в сентябре прошлого года. В ходе слушаний гособвинение озвучило предварительные детали того, как было совершено преступление, передает КТК.

"Воспользовавшись ситуацией и открытием ворот для медработников, во двор дома вошли судебный исполнитель Абенов, новый владелец дома Турганов, помощник адвоката Сакенов, представитель органов опеки Букенова, в качестве понятых – Сакова и Бекташуглы.

В это время Дужнов, осознав неизбежность выселения его семьи из дома и испытывая ненависть к лицам, приступил к ранее разработанному плану. Дужнов вошел в гараж и взял заранее приготовленный для стрельбы карабин "Вектор-307", снаряженный магазином с 10 патронами", – рассказал старший прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Чингисхан Пусурманов.

Следствие также установило, что Дужнов заставил присутствующих в его дворе людей выстроиться у стенки, а позже стал расстреливать их одного за другим.

Затем, по данным следствия, он вышел на улицу, где открыл стрельбу по стоящим там полицейским, но они смогли укрыться за машиной. Одному из правоохранителей удалось обезвредить стрелка.

В общей сложности, как установили правоохранители, Дужнов произвел 10 выстрелов из карабина, девять из которых совершил всего за восемь секунд.

"Увидев лежащие на земле тела и узнав, что своими действиями он достиг желаемого результата, Дужнов стал искать других людей для причинения им смерти. Стоя на стремянке, стал перезаряжать карабин, сменив пустой магазин на магазин, снаряженный пятью патронами.

В это время Абдулин, забежавший во двор, подбежал к Дужнову и попытался выхватить карабин, тем самым помешал Дужнову продолжить стрельбу по людям", – добавил Пусурманов.

Дужнова обвиняют сразу по двум статьям: "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Главное судебное разбирательство назначено на 29 марта.

Источник: КТК

Трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем".

В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961619-almatinskiy-strelok-splaniroval-ubiystvo-schitayut-v-genprokurature/