Схрон с ружьями, револьвером и бронежилетом нашли в роще Баума в Алматы (видео)

Схрон с оружием и полицейской рубашкой. Кадр из видео: polisia.kz

В городе Алматы был обнаружен очередной схрон с боеприпасами. Помимо огнестрельного оружия, патронов в тайнике обнаружились бронежилет и полицейская рубашка. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Схрон был найден в роще Баума. Оперативная информация о тайнике поступила сотрудникам колонии-поселения. Ими, совместно с полицейскими из УКП ДП города Алматы, были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

"В роще Баума, в 200 метрах от улицы Успенского, в южном направлении, около дерева обнаружен тайник с различными боеприпасами. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование", – проинформировал замначальника учреждения ЛА-155/13 ДУИС по городу Алматы Шакир Юнусов.

По версии полицейских, оружие в укромном месте спрятали участники массовых беспорядков в Алматы.

В тайнике были найдены два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова и пистолета системы Макарова, гранаты, бронежилет, а также полицейская рубашка.

Истинную принадлежность схрона и найденных предметов будет устанавливать дальнейшее следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961602-shron-s-ruzhyami-revolverom-i-bronezhiletom-nashli-v-rosche-bauma-v-almaty/