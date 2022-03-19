Сейф с 24 млн тенге похитили разбойники в Мангистауской области (фото)
В Мангистауской области в частный дом проник разбойник, и, угрожая ребенку, похитил сейф с деньгами и ценностями. Подозреваемые в нападении задержаны, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
Нападение произошло в селе Боранколь Бейнеуского района. Сообщается, что 23 февраля около 10:00 неизвестный в черной маске незаконно проник в частный дом. По данным полицейских, грабитель угрожал ножом несовершеннолетнему ребенку.
В пресс-службе ДП сообщили, что нападавший открыто похитил металлический сейф и скрылся с ним с места преступления. В сейфе находились наличные на сумму 24 млн 65 тыс. тенге, а также сотовый телефон и золотые изделия.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое подозреваемых, с последующим водворением в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
По этому факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК "Разбой", отметили в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961598-seyf-s-24-mln-tenge-pohitili-razboyniki-v-mangistauskoy-oblasti-foto/