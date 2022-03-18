Дерзкий налет на частный дом произошел в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы несколько мужчин совершили налет на частный дом - они избили одинокую женщину и украли драгоценности на более чем 2 млн тенге, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Разбойное нападение на частный дом произошло среди ночи в одном из домов по улице Кайсенова в Медеуском районе. В частный дом ворвались трое мужчин, они избили одинокую женщину - хозяйку дома, после чего похитили ювелирные изделия на более 2 млн тенге.

"Как установлено, они действовали по заранее разработанному плану. Нападавшим было известно, что в доме проживает одинокая женщина. Роли фигурантов были четко распределены: двое реализовали преступный умысел, еще один – остался ворот, бдить обстановку", - рассказали детали полицейские.

По данным полицейских, вскоре были задержаны двое из трех подозреваемых, их взяли под стражу. Как отметили стражи порядка, они оба ранее уже отбывали наказание за кражи чужого имущества.

"По признанию задержанных, они несколько дней наблюдали за домом, прежде чем совершить нападение. Их добычей стали драгоценности, которые они поделили. Что-то удалось продать, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению", - говорится в сообщении ДП.

Третьего подозреваемого еще ищут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961560-derzkiy-nalet-na-chastnyy-dom-proizoshel-v-almaty/