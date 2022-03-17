Тайник с арсеналом оружия нашли в Усть-Каменогорске (видео)

Кадр из видео: ДП ВКО

В одном из гаражей Усть-Каменогорска обнаружен арсенал оружия, который был спрятан в тайнике. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

При обыске изъяли боевой пистолет "ТТ" калибра 7,62 мм, у которого имелся самодельный сменный ствол для стрельбы патронами 9 мм; обрез гладкоствольного ружья "ИЖ-18"; боевые патроны в количестве свыше 450 штук различного калибра.

Эксперты заключили, что все оружие находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы.

"По данному факту в отношении 47-летнего мужчины начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В настоящее время устанавливается, для каких целей подозреваемый хранил оружие и не использовалось ли оно при совершении преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961310-taynik-s-arsenalom-oruzhiya-nashli-v-ust-kamenogorske-video/