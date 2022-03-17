Мужчина напал на 14-летнюю школьницу в Караганде

Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде 30-летний мужчина напал на 14-летнюю школьницу. Он ударил ее сзади и скрылся. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на заместителя начальника департамента полиции региона Абиля Абильдина.

Нападение на несовершеннолетнюю произошло 16 марта возле одной из школ города. Пострадавшая получила удар сзади от незнакомца, который после этого скрылся в неизвестном направлении.

Девочка рассказала об инциденте взрослым, к месту происшествия сразу вызвали полицейских.

"16 марта в ЦОУ УП Караганды поступило сообщение о том, что возле одной из школ неизвестный напал на 14-летнюю ученицу. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Потерпевшая сообщила, что шла на занятия, когда возле учебного заведения на нее сзади напал неизвестный. Он ударил девочку и скрылся", - рассказал Абиль Абильдин.

Стражам порядка вскоре удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Темиртау.

Полицейские установили его причастность к еще трем аналогичным нападениям на женщин.

Выяснилось, что подозреваемый приезжал в Караганду, выслеживал представительниц слабого пола, которые были без сопровождения, и нападал на них. Он избивал их и скрывался. При этом никаких ценностей у своих жертв мужчина не брал. Сейчас выясняются его мотивы.

"Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование", - резюмировал заместитель начальника ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961269-muzhchina-napal-na-14-letnyuyu-shkolnitsu-v-karagande/