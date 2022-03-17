Обещал помочь дешево купить квартиру: жительница Актобе стала жертвой афериста

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В полицию города Актобе 7 марта с заявлением обратилась местная жительница: женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества, передает официальный медиа-портал Polisia.kz.

Как рассказала заявительница, малознакомый мужчина пообещал ей помощь в приобретении квартиры.

По словам потерпевшей, собеседник заявил, что может приобрести для нее жилье от застройщика по низкой цене.

За свои "услуги" мужчина запросила 1 130 000 тенге. В итоге ни квартиры, ни денег актюбинка не получила, поэтому и решила обратиться в полицию.

Спустя время стражи порядка нашли и задержали 38-летнего подозреваемого. По факту мошенничества начато досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961234-obeschal-pomoch-deshevo-kupit-kvartiru-zhitelnitsa-aktobe-stala-zhertvoy-aferista/