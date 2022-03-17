Автомобиль угнали у многодетной матери в Алматы

Фото: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

В Алматы злоумышленник угнал машину марки Mazda у многодетной матери. Предполагаемые угонщик и скупщик задержаны, сообщил замначальника алматинского департамента полиции Рустам Абдрахманов на своей официальной странице в Instagram.

По данным полиции, автовор специализировался исключительно на машинах марки Mazda.

"У 28-летнего угонщика, уроженца Алматинской области, три установленных факта кражи автомашин. Не исключены и новые эпизоды", – сообщил Рустам Абдрахманов.

Сообщается, что операцию по разоблачению и задержанию подозреваемого угонщика провели сотрудники ДП города Алматы при содействии полицейских из УП Турксибского района.

Вместе с подозреваемым в угоне машины также задержали и предполагаемого скупщика краденых авто.

Как сообщил Абдрахманов, подозреваемых задержали во время сделки: один привез чужое авто в город Иссык, а второй принял машину. Замглавы полиции отметил, что предполагаемый скупщик знал о том, что машина в угоне. Также, по данным полиции, оба задержанных сразу дали признательные показания.

"Мы установили, что злоумышленник орудовал только днем. Две машины он угнал с парковки ТРЦ "Март", еще одну с парковки рынка. Автотранспорт открывал с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя.

Мы проследили всю цепочку продажи автомобилей. Три машины были перепроданы третьим лицам, две из них не успели разукомплектовать", – объяснил замначальника алматинской полиции.

Полицейский сообщил, что на время следствия фигуранты водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

Отмечается, что производство досудебного расследования поручено следователям УП Турксибского района. Также, по словам Абдрахманова, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961165-avtomobil-ugnali-u-mnogodetnoy-materi-v-almaty/