Мошенники в соцсетях предлагают казахстанцам купить водительские права

Фото: ДП Жамбылской области

В социальных сетях увеличилось количество объявлений о продаже водительских удостоверений. Авторы публикаций утверждают, что все делается законно, а права изготовят за 2-3 дня. Приобрести их могут якобы даже те, кто ранее был их лишен, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Стражи порядка отметили, что покупка водительского удостоверения в Казахстане - нелегальна.

За подделку, изготовление или сбыт официальных документов, а также их использование грозит уголовная ответственность по статье 385 УК РК.

Единственный способ получить водительское удостоверение - это выучить ПДД, уметь водить автомобиль, собрать пакет документов и сдать экзамены.

Фото: ДП Жамбылской области

При покупке прав мошенники попросту получают деньги и блокируют доверчивых граждан. Кроме того, отправленные им данные могут быть использованы в криминальных целях.

В ДП Жамбылской области напомнили, что получить официальные документы можно только в государственных органах.

При обнаружении объявлений в соцсетях о продаже водительских удостоверений или в случае, если вы пострадали от действий мошенников, следует обращаться в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960955-moshenniki-v-sotssetyah-predlagayut-kazahstantsam-kupit-voditelskie-prava/