Подростка избили на территории школы в Экибастузе

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Мать ученика одной из школ Экибастуза заявила, что ее сына избили на территории учебного заведения. Женщина пожаловалась, что руководство школы не поинтересовалось, как себя чувствует пострадавший ребенок.

Казахстанка оставила свою жалобу в паблике zhaloba_ekibastuz в Instagram. По словам мамы ученика, педагоги обвинили ее из-за обращения в полицию.

"Черепно-мозговая травма, сотрясение, сломанный нос, обморожение легкой степени, он сразу отключился, пена изо рта шла, шоковое состояние. Его забивали на футбольном поле, и никого рядом из взрослых не было. И камер там также нет", - рассказывает женщина.

Инцидент прокомментировали в отделе образования Экибастуза. В ведомстве отметили, что по факту драки учеников на территории школы-лицея в настоящее время проводится совет профилактики.

"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям руководства школы и педагогов", - заявили в городском отделе образования.

В УП Экибастуза заявили, что в настоящее время по данному факту ведется расследование.

"2 марта в полицию Экибастуза обратилась законный представитель с заявлением о принятии мер к несовершеннолетнему, по вине которого ее сын с травмами госпитализирован в больницу. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Экибастуза. Проводится расследование.

В настоящее время потерпевший несовершеннолетний находится на излечении. По окончании лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960910-podrostka-izbili-na-territorii-shkoly-v-ekibastuze/