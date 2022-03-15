Пьяный мужчина угнал автомобиль и поехал к знакомым в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Возле поселка Орлеу в Актюбинской области полицейские остановили машину, за рулем которой был нетрезвый водитель. Более того, авто оказалось угнанным, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Poisia.kz.

В полиции сообщили, что 9 марта возле поселка Орлеу в Актюбинской области за нарушение ПДД был остановлен УАЗ. 29-летний водитель, находившийся за рулем, оказался пьян и не имел водительских прав, так как был лишен права управлять транспортными средствами.

"При проверке установлено, что автомашина принадлежит одной медицинской организации города, а водитель не является штатным сотрудником. Мужчина признался, что во дворе дома по улице Казангапа неправомерно завладел автомашиной и поехал к знакомым в пригородный поселок Орлеу", – сообщили в МВД.

По данным полицейских, сейчас по этому факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем" и по части 1 статьи 346 УК РК "Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Также сообщается, что задержанный на данный момент находится в изоляторе временного содержания в городе Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960886-pyanyy-muzhchina-ugnal-avtomobil-i-poehal-k-znakomym-v-aktyubinskoy-oblasti/