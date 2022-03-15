Автоледи накинулась на молодого сотрудника АЗС в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/krisp__almaty

Конфликт женщины-водителя автомобиля и работника АЗС попал на видео в Алматы. В Департаменте полиции мегаполиса прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик, снятый на камеры видеонаблюдения на АЗС, опубликовала Instagram-страница krisp__almaty.

Сообщается, что инцидент произошел 10 марта.

"Работник АЗС подвергся нападению со стороны клиентки. Работник не успел подойти, чтобы убрать заправочный пистолет, после чего в его сторону пошли оскорбления. При попытке ее успокоить, она кинулась драться", - говорится в описании к публикации.

По словам автора поста, сейчас автоледи пытается запугать пострадавшего работника, а участковый не реагирует на угрозы и просит парня забрать заявление.

Сообщается также, что сотруднику АЗС всего 18 лет.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ведется расследование.

"Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Жетысуского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодым человеком. Далее будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960801-avtoledi-nakinulas-na-molodogo-sotrudnika-azs-v-almaty-video/