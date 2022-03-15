Актюбинец шантажировал богатого друга своей девушки, угрожая рассказать семье о любовнице

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В Актобе бывший заключенный вымогал деньги у состоятельного приятеля своей девушки, угрожая, что расскажет его родным о любовной связи на стороне. За это мужчина предстал перед судом, передает "Диапазон".

Жительница Актобе познакомилась в такси с мужчиной, он ей понравился. Через некоторое время молодые люди стали жить вместе.

Однако оказалось, что избранник девушки ранее был судим за мошенничество. Он стал ее ревновать и запрещал общаться с другом.

Когда мужчина узнал, что приятель его возлюбленной состоятельный, то сразу решил заработать на этом деньги.

Нашел его контакты, начал угрожать, что расскажет его семье и детям о любовнице. Испугавшись, актюбинец перевел на счет вымогателя 100 тысяч тенге. Но потом обратился в полицию.

В итоге 34-летнего шантажиста задержали. На свободу из колонии он вышел в прошлом году, а уже через пару месяцев снова совершил преступление.

В этот раз суд приговорил мужчину за вымогательство к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960793-aktyubinets-shantazhiroval-bogatogo-druga-svoey-devushki-ugrozhaya-rasskazat-seme-o-lyubovnitse/