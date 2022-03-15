Казахстанка посадила мужа в тюрьму на 20 лет за изнасилование дочери

Кадр из видео: Otyrar.kz

Казахстанка узнала, что ее муж насилует дочь, после чего сбежала из села в Туркестанской области в Шымкент. Им удалось доказать вину и посадить мужчину в тюрьму на 20 лет, передает Otyrar.kz.

Актолкын рассказывает, что вышла замуж в 29 лет, родила дочь, а спустя 4 года муж погиб в ДТП.

Через 8 лет у женщины вновь появился супруг - житель одного из сел Туркестанской области. Она думала, что муж будет любить падчерицу как родную дочь, но жестоко ошиблась.

"Как-то я ушла в магазин, когда вернулась, дочь молчала и была без настроения. Спрашиваю: "Что случилось?". Она молчит. А перед Новым годом мы пошли с мужем в гости к его одноклассникам. Он выпил и дома продолжил. После начал приставать к моей дочери. Я защищала ее, а он меня избил и головой ударил об стенку", - рассказывает Актолкын.

После этого безработный тиран оформил 6 кредитов на жену и посадил под домашний арест с периодическими избиениями, дочь тоже терпела нападки отчима.

Женщина утверждает, что все попытки обратиться в полицию оказались тщетными. Но, выбрав удачный момент, Актолкын смогла сбежать вместе с дочерью к родственникам.

"Я приехала домой к брату, который живет в Шымкенте. Я боялась рассказать ему, что со мной и моей дочерью творилось. Я лишь сказала, что мой муж оформил на меня 6 кредитов и не оплатил их.

Спустя время я все же осмелилась и рассказала брату все. После этого я сразу пришла в кризисный центр. Здесь мне помогли написать заявление и посадить моего бывшего мужа за решетку на 20 лет", - делится Актолкын.

По словам директора кризисного центра Малики Жусуповой, добиться справедливости было нелегко. Процесс был очень долгим, однако благодаря хорошему юристу мужчина получил 20 лет тюрьмы.

45-летняя Актолкын уже год живет в кризисном центре со своей 14-летней дочерью. Женщина говорит, что ей удалось закрыть 3 из 6 кредитов и устроиться техничкой в один из ТРЦ с зарплатой 300 тенге в час.

Казахстанка мечтает лишь о собственной крыше над головой, и чтобы ее дочь поступила на грант в университет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960781-kazahstanka-posadila-muzha-v-tyurmu-na-20-let-za-iznasilovanie-docheri/