АФМ выявлен факт коммерческого подкупа в филиале НПП "Атамекен"

Кадр из видео: АФМ РК

В Алматинской области директора районного филиала НПП "Атамекен" подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, директор филиала, пользуясь своим служебным положением, неоднократно получал от бизнесменов от 200 тысяч тенге в качестве незаконного вознаграждения.

Деньги передавались ему за оказание содействия в получении кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта "Бастау Бизнес".

"Досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК (Коммерческий подкуп) завершено и направлено в прокуратуру", - сообщили в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960634-afm-vyyavlen-fakt-kommercheskogo-podkupa-v-filiale-npp-atameken/