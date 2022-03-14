АФМ выявлен факт коммерческого подкупа в филиале НПП "Атамекен"
В Алматинской области директора районного филиала НПП "Атамекен" подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, директор филиала, пользуясь своим служебным положением, неоднократно получал от бизнесменов от 200 тысяч тенге в качестве незаконного вознаграждения.
Деньги передавались ему за оказание содействия в получении кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта "Бастау Бизнес".
"Досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК (Коммерческий подкуп) завершено и направлено в прокуратуру", - сообщили в АФМ РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960634-afm-vyyavlen-fakt-kommercheskogo-podkupa-v-filiale-npp-atameken/