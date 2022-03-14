"Мне обещали большие деньги": казахстанец убил зажиточного фермера

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Мужчина, отбывающий наказание за убийство в колонии в Восточно-Казахстанской области, впервые за 5 лет встретился с матерью. Он рассказал, как оказался за решеткой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

В учреждении ОВ 156/6 прошла акция в честь праздника Көрісу. В рамках которой осужденный Марат (имя изменено - прим. ред.), приговоренный к 15 годам лишения свободы, встретился на длительном свидании с матерью, которую не видел более 5 лет.

Дело в том, что после зверского преступления женщина не смогла простить своего сына и долгие годы не решалась приезжать к нему в колонию.

"Я совершил убийство, осознанно пошел на этот шаг, так как мне обещали большие деньги", - говорит осужденный.

Заключенный поделился, что он в группе лиц по предварительному сговору убил односельчанина.

Мужчина жил зажиточно и имел свое крестьянское хозяйство. У него работали родственники, между ними возник конфликт.

"Как я понял, родственники задолжали хозяину. Ко мне пришли люди, с которыми я был давно знаком, и попросили, чтобы мы избавились от него. Там было еще несколько человек. Будучи в сговоре, мы совершили преступление, продумав его до мелочей", - отмечает Марат.

Однако его задержали, он предстал перед судом и был приговорен к длительному сроку.

"Моя мама с того времени, что меня осудили, перестала со мной общаться, даже не звонила и не писала мне. Я не поддерживал с родными никаких отношений. Ведь раньше я был примерным сыном в семье, хорошо учился, был хорошим братом для своих сестренок.

Но я оступился, мне за это стыдно. Сотрудники учреждения помогли мне наладить отношения с матерью, они организовали свидание, я очень рад и благодарен за это. Конечно, мама не простила меня за преступление, я понимаю, что это трудно", - рассказывает Марат.

Мужчина в скором времени собирается подавать на УДО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960633-mne-obeschali-bolshie-dengi-kazahstanets-ubil-zazhitochnogo-fermera/