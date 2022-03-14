Партию контрафактных брендовых товаров задержали на границе с Кыргызстаном (фото)

Товары. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

11 марта во время проверки на границе Казахстана и Кыргызстана была обнаружена партия контрафактных товаров известных брендов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК.

Как сообщили в ведомстве, партию товаров нашли в одном из грузовиков в ходе тематической налоговой проверки на границе. Всего в контейнере было 2715 товаров, среди которых:

женские сумки бренда Dior;

куртки бренда Gucci;

кроссовки бренда Nike;

джинсы бренда Dolce&Gabbana и другие товары.

Куртка. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Материалы по указанному факту направили в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что с момента усиления контроля на казахстанско-китайской границе, начатого по поручению Токаева, наблюдается трехкратный рост импорта товаров из Кыргызстана в Казахстан.

Женская сумка. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Наряду с этим, наблюдается рост импорта товаров народного потребления китайского производства в 3 раза из Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

В рамках проверок, проводимых на основании системы управления рисками, выявляются дорогостоящие и налогоемкие товары, в основном производства КНР, которые не заявлены в товаросопроводительных документах.

Ботинки. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Среди них также есть товары, являющиеся объектами интеллектуальной собственности.

В целом, с начала года в ДЭР по Жамбылской области направлено уже 6 материалов по фактам незаконного использования товарных знаков, из них по 2 материалам возбуждены уголовные дела. Ущерб составил 21,7 млн тенге.

Кроссовки. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Женская сумка. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Товары. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960603-partiyu-kontrafaktnyh-brendovyh-tovarov-zaderzhali-na-granitse-s-kyrgyzstanom-foto/