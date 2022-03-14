Машина потерпевшего. Фото: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК

Задержаны подозреваемые в нападении на егеря в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в Келесский РОП c заявлением обратился житель Жетысая. По словам егеря, около 23.00 часов на трассе Жибек жолы - Жетысай у его автомобиля спустило колесо. Он ждал знакомого, которого позвал на помощь.

В это время возле него остановился автомобиль Chevrolet Chance, откуда вышли мужчины. Ничего не объясняя, они избили его, а также нанесли ущерб его машине, после чего скрылись с места происшествия.

Стражи порядка отметили, что пострадавший узнал одного из нападавших. Егерь сразу сообщил о произошедшем в полицию.

На место выехали правоохранители и приступили к выяснению всех обстоятельств.

В результате следственно-оперативная группа всего за 2-3 часа задержала подозреваемых в селе Кызыласкер. Ими оказались пятеро одноклассников.

Факт зарегистрировали по статье 293 УК РК "Хулиганство".

По словам подозреваемых, у одного из них в ту ночь якобы произошел конфликт с неизвестными. Молодой человек позвал своих друзей, они избили егеря, которого перепутали с другим.

Сейчас проводится досудебное расследование. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 марта при проведении рейдовых мероприятий на Шардаринском водохранилище группой лиц совершено нападение на сотрудника егерской службы ТОО "Шардара балык".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960573-zaderzhany-podozrevaemye-v-napadenii-na-egerya-v-turkestanskoy-oblasti/