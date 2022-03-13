Напали 10 человек: егеря избили в Туркестанской области

Машина потерпевшего. Фото: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК

Около 10 человек избили сотрудника егерской службы на Шардаринском водохранилище, сообщается в

Инцидент произошел накануне, 12 марта, примерно в 23:30. По информации пресс-службы, при проведении рейдовых мероприятий на Шардаринском водохранилище группой лиц примерно из 10 человек совершено нападение на сотрудника егерской службы ТОО "Шардара балык".

После на место событий прибыли сотрудники отдела рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Они вызвали полицию.

В настоящее время личности некоторых нападавших установлены, отметили в ведомстве. Сотрудниками Келесского районного отдела полиции проводятся мероприятия по их задержанию.

Пострадавший егерь был госпитализирован в больницу. Кроме того, был нанесен материальный ущерб автомобилю пострадавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960451-napali-10-chelovek-egerya-izbili-v-turkestanskoy-oblasti/