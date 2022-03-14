Пьяного мужчину за рулем без прав в третий раз задержали в Актюбинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области мужчина, которого лишили водительских прав еще несколько лет назад, снова оказался за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Нарушитель ПДД был остановлен 12 марта в городе Алга Актюбинской области около 00:05 часов, сообщили полицейские. За рулем остановленной машины "ВАЗ-2115" находился 28-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МВД, этот гражданин был лишен водительских прав еще в 2018 году. Сообщается, что на тот момент он также был задержан за вождение в нетрезвом виде. Тогда управлять транспортным средством ему запретили на семь лет. Тем не менее, уже в 2019 году он повторно был пойман за аналогичное правонарушение.

Сейчас по этому факту заведено уголовное дело и начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК "Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Как сообщили полицейские, задержанный мужчина был водворен в ИВС районного отделения полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960520-pyanogo-muzhchinu-za-rulem-bez-prav-v-tretiy-raz-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/