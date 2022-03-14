Консультанта банка заподозрили в обмане клиентов в Алматы

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В Алматы по подозрению в мошенничестве задержана 22-летняя девушка, работавшая консультантом в банке. Об этом сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.

По словам Абдрахманова, следствие установило, что девушка изначально с преступным умыслом устроилась на работу в банк.

Поскольку она была консультантом, в ее функциональные обязанности входило оказание помощи клиентам по установке мобильного приложения в смартфоны клиентов и прикрепление к ресурсу банковских карт.

"В некоторых случаях злоумышленница создавала личные кабинеты через свой смартфон, мотивируя это тем, что камера клиента не поддерживает видеопроверку. Это позволяло ей в ходе настройки делать скриншоты с личными данными пользователей.

А после, пользуясь личными данными и паролем клиентов, заходила в приложение и снимала с их счетов денежные средства. Нередко переводила средства на карты третьих лиц", - проинформировал Абдрахманов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проверяется причастность подозреваемой к другим противоправным действиям.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960484-konsultanta-banka-zapodozrili-v-obmane-klientov-v-almaty/