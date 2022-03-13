Нашли мать брошенного младенца в Шымкенте. Женщину задержали

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Во двое одного из домов в Шымкенте на днях был найден ребенок. Стражи порядка нашли мать младенца.

Женщину задержали, заведено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", пишет местный портал Otyrar.

Установить личность матери удалось 12 марта. Ею оказалась гражданка 1995 года рождения.

Отмечается, что согласно уголовно-процессуальному законодательству нашей страны иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, что руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов сообщил о том, что неизвестная бросила новорожденного ребенка во двое одного из домов в Шымкенте. Ребенка нашли студентки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960457-nashli-mat-broshennogo-mladentsa-v-shymkente-zhenschinu-zaderzhali/